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Минсельхоз РФ оценил в 860 млн рублей ущерб аграриям Забайкалья от степных пожаров

В регионе пострадали 17 населенных пунктов

АСТРАХАНЬ, 25 мая. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства России предварительно оценивает ущерб для аграриев Забайкальского края от апрельских степных пожаров в 860 млн рублей. Об этом сообщил журналистам в субботу первый замглавы ведомства Джамбулат Хатуов.

Из-за степных пожаров на юге и юго-востока Забайкалья пострадали 17 населенных пунктов, огонь уничтожил более 100 жилых домов. По данным регионального Минсельхоза, погибли более 4 тыс. коров, коз, овец, лошадей и домашних птиц.

"Предварительный ущерб, которые понесли аграрии, - 860 млн рублей. Минсельхоз России в установленном порядке провел большую работу по оценке, по уточнению, и мы сейчас в режиме ожидания постановления правительства, на основании которого эти деньги будут получены регионом, и там начнется уже с полным пониманием график восстановления утраченной инфраструктуры", - сказал Хатуов на 20-й Всероссийской выставке племенных овец и коз.

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РоссияЗабайкальский край
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