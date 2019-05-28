Нелегальные копатели повредили могильник бронзового века на юге Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 28 мая. /ТАСС/. Так называемые черные археологи повредили могильник Карасукской эпохи (бронзовый век, конец второго - начало первого тысячелетия до нашей эры) на юге Красноярского края. Об этом во вторник ТАСС сообщил заместитель директора Минусинского краеведческого музея имени Мартьянова Тимофей Ключников.

"[Поврежден] грунтовый могильник, карасукский. Видимо, кто-то с металлодетектором пробежал, покопал. Полиция приезжала, опросили", - сказал Ключников.

По его словам, этот археологический памятник еще не исследован учеными. Сотрудник музея подчеркнул, что нелегальные копатели стали уже систематическим явлением для этих мест. "Люди с детекторами как с удочками каждые выходные выезжают", - сказал Ключников.

Карасукская культура - археологическая культура бронзового века на юге Сибири. Названа так по притоку Енисея реке Карасук, где были раскопаны эталонные карасукские памятники. Люди той эпохи были скотоводами, создавшие развитую бронзовую металлургию. Известно большое количество могильников того времени. Они могут состоять из сотни небольших плоских курганов.