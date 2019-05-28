РАН предложила создать страховое хранилище своего архива на территории Сибири

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Страховой фонд документов, хранящихся в архиве Российской академии наук (РАН), среди которых в том числе работы Михаила Ломоносова и рукописи Александра Пушкина, может быть создан в Сибири для защиты уникальных документов от подмены или утери в случае чрезвычайно ситуации. С таким предложением во вторник выступила директор Санкт-Петербургского филиала Архива РАН Ирина Тункина на совместном заседании президиума РАН и Российского исторического общества (РИО).

"Архивная информация сегодня совершенно не защищена. Необходим страховой фонд документов РАН, которые хранятся в Санкт-Петербургском филиале Архива академии, где будут применяться современнейшие технологии сохранения информации. Например, необходимо для каждого документа создавать не только скан, но и микрофильм, что позволит обезопасить документ от подмены, так как скан можно изменить. Микрофильм должен отправляться в глубину страны, и храниться в хранилище страхового фонда. Я предлагаю такое хранилище создать в Сибири", - сказала она.

Предложение Тункиной поддержал президент РАН Александр Сергеев, отметив, что шесть-семь учреждений, находящихся под методическим руководством РАН, нуждаются в создании такого страхового фонда. "Я думаю, что мы по итогам нашего обсуждения напишем соответствующее письмо с предложением к властям, к правительству, чтобы у нас появилась такая возможность. Речь же идет о сохранении сотен миллионов уникальных страниц", - сказал он.

По словам Тункиной, сотрудники архива выяснили, что на оригиналы Пушкина, работы Михаила Ломоносова, выдающегося физика Абрама Иоффе и многих других деятелей науки и культуры нет подобных страховых копий.

"Объем деятельности [по созданию архива] - колоссальный. Это около 200 млн страниц нужно сделать сканов, чтобы хотя бы основные ценности сохранить. А сейчас у нас информация, которая является национальным достоянием РФ, никак не защищена", - сказала глава филиала Архива РАН.

Тункина напомнила, что по уже были случаи серьезного повреждения документов. Например, в Пушкинском доме в 2000 году после ввода в эксплуатацию нового здания сработала система пожаротушения, из пола вырвало газовый баллон, который повредил несколько коробок с документами, в том числе рукописи баснописца Ивана Крылова и писателя Дмитрия Григоровича. "Из-за отсутствия страхового фонда и даже фотографий этих рукописей специалистам пришлось по кусочкам, как пазл, в течение года их собирать", - отметила она.