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Самолет авиакомпании S7 вынужденно сел в Норильске из-за недомогания пассажира

После оказания медпомощи самолет продолжил путь в Якутск

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Якутск, вынужденно сел в Норильске Красноярского края из-за недомогания пассажира. Об этом ТАСС сообщил в четверг представитель авиакомпании в Якутии.

"Самолет сел в Норильске из-за того, что стало плохо пассажиру. После оказания медпомощи пассажиру самолет продолжил путь в Якутск", - рассказал представитель авиакомпании.

Прибытие рейса, согласно онлайн-табло аэропорта Якутска, ожидается в 11:35 (05:35 мск).

Факт вынужденной посадки самолета ТАСС подтвердили в диспетчерской аэропорта Норильска.

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