Суд признал право на жилье за женщиной из Омска, 28 лет не менявшей советский паспорт

ОМСК, 31 мая. /ТАСС/. Омский суд вынес решение об отказе в выселении жительницы Омска, которая 28 лет с момента распада СССР жила с советским паспортом, и признал за ней право проживания в муниципальном жилом помещении. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Ранее местные СМИ сообщали о 63-летней женщине, которая своевременно не сменила советский паспорт и из-за этого не получала пенсию, не была прописана и не могла устроиться на работу. В начале февраля с помощью омского УМВД женщина смогла получить российский паспорт. Позднее омский суд по иску муниципалитета постановил выселить женщину из занимаемой комнаты, так как документы, подтверждающие ее право на проживание, не сохранились.

"Суд с учетом заключения участвующего прокурора вынес решение об отказе в выселении женщины, а также удовлетворил ее встречное исковое заявление о признании за ней права на проживание в жилом помещении, что позволит ей избежать в юридическом плане повторения ситуации", - сообщили в пресс-службе.

Старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко пояснил ТАСС, что ранее по иску органов местного самоуправления суд вынес заочное решение о выселении женщины из комнаты площадью 16 кв. метров. "Это муниципальное жилье, женщина вселилась очень давно, документы о вселении не сохранились. Прокуратура оказала пенсионерке юридическую помощь, и она смогла отменить решение суда, дело было пересмотрено", - сказал Павленко.

По его словам, формально по закону основание для выселения имелось, но суд установил, что женщина действовала добросовестно, оплачивала коммунальные услуги и фактически проживала в жилом помещении.