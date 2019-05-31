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Борьба с природными пожарами в России

Более 100 мотострелков ЦВО помогают тушить природный пожар в Туве

Пожар возник в Тандинском районе на площади 8 гектаров, позже огонь перешел на лесной фонд, создав угрозу селу Межегей

ТАСС, 31 мая. Подразделения горной мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной под Кызылом, помогают тушить пожар в Тандинском районе Республики Тыва. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы округа.

"Подразделения горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, дислоцированной под Кызылом, присоединились к тушению пожара в Тандинском районе Республики Тыва. Для этой цели задействовано более 100 человек личного состава и восемь единиц военной техники, в том числе шесть автомобилей "Урал", одна штатная пожарная машина, один санитарный "УАЗ", - говорится в сообщении.

По данным регионального главка МЧС, степной пожар возник в Тандинском районе на площади 8 гектаров в труднодоступной местности. Из-за усиления ветра площадь пожара увеличилась и огонь перешел на лесной фонд, создав угрозу селу Межегей, где проживает 1,3 тыс. человек. На данный момент угроза ликвидирована. Администрация района обратилась к жителям шести сел с просьбой не выходить на улицы из-за задымления.

Теги
РоссияТываБорьба с природными пожарами в России
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