Инспектора омского управления Россельхознадзора осудили на пять лет колонии за взятки

ОМСК, 3 июня. /ТАСС/. Омский суд приговорил бывшего государственного инспектора омского управления Россельхознадзора к 5 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 4,4 млн рублей за получение взяток на сумму более 1 млн рублей. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе прокуратуры Омской области.

"Бывший государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Омской области признан виновным в получении взятки. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 4,4 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе на срок 6 лет. Также суд конфисковал денежные средства в размере суммы взяток в доход государства", - сказали в пресс-службе.

Суд установил, что в 2015-2017 годах инспектор получал взятки на общую сумму более 1,1 млн рублей от граждан, которые реализовывали мясную и рыбную продукцию. За это осужденный не привлекал их к административной ответственности за нарушения и оказывал покровительство. На судебном заседании бывший чиновник свою вину не признал, однако прокуратура предоставила убедительные доказательства его вины.