{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Один горняк погиб при обрушении породы в забое шахты "Распадская" в Кузбассе

Источник в правоохранительных органах региона отметил, что участок обрушения небольшой
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

КЕМЕРОВО, 4 июня. /ТАСС/. Один шахтер погиб в забое шахты "Распадская" в Междуреченске из-за обрушения горной породы во время добычи угля. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"На участке лавы [в шахте "Распадская"] произошло обрушение кровли (горной породы, расположенной над пластом полезного ископаемого - прим. ТАСС), участок обрушения небольшой, погиб один человек", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают следователи СУ СК РФ по Кемеровской области.

Шахта "Распадская" входит в группу предприятий "Распадская". Компания занимается добычей и обогащением угля в Кемеровской области и объединяет три шахты, разрез, обогатительную фабрику и предприятия транспортной и производственной инфраструктуры.

Теги
РоссияКемеровская область
Задержание экс-директора клиники Мешалкина не повлияет на проекты с "Ростехом"
На территории медучреждения планируют разместить центр позитронно-эмиссионной томографии для диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях
Читать полностью