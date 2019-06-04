Один горняк погиб при обрушении породы в забое шахты "Распадская" в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 4 июня. /ТАСС/. Один шахтер погиб в забое шахты "Распадская" в Междуреченске из-за обрушения горной породы во время добычи угля. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"На участке лавы [в шахте "Распадская"] произошло обрушение кровли (горной породы, расположенной над пластом полезного ископаемого - прим. ТАСС), участок обрушения небольшой, погиб один человек", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают следователи СУ СК РФ по Кемеровской области.

Шахта "Распадская" входит в группу предприятий "Распадская". Компания занимается добычей и обогащением угля в Кемеровской области и объединяет три шахты, разрез, обогатительную фабрику и предприятия транспортной и производственной инфраструктуры.