СП: Красноярский край недополучил более 50% инвестиций по проектам лесопереработки

КРАСНОЯРСК, 4 июня. /ТАСС/. Инвесторы за последние десять лет вложили менее 50% средств в приоритетные инвестиционные проекты в Красноярском крае, сообщила во вторник председатель Счетной палаты региона Татьяна Давыденко на сессии Законодательного собрания края.

"За прошедшие десять лет (2008-2018 гг.) мы должны были получить 102 млрд рублей, фактически привлечено только 45 млрд рублей, это 44%. <…> При этом было запланировано производство 28 видов продукции, фактически осуществлялся выпуск только семи видов продукции, и то незначительный. Производство щепы на 20% (от запланированных объемов, - прим. ТАСС), пиломатериалов - 12%, пеллет - 5%, фанеры - 3%", - сказала Давыденко, добавив, что всего в период с 2008 по 2025 год запланировано привлечение 149 млрд рублей инвестиций.

Она подчеркнула, что в крае так и не был построен завод топливных гранул, не налажено производство пеллет. По словам Давыденко, предприятия объясняют это несвоевременным финансированием и многократными корректировками проектно-сметной документации.

Председатель краевого правительства Юрий Лапшин отметил, что решение о включении в число приоритетных инвестпроектов принимается на федеральном уровне. По мнению Лапшина, в материалах Счетной палаты не содержится сведений о нарушениях действующего законодательства, а вопросы ведомства носят производственный характер. По его словам, 98% всех недополученных инвестиций пришлись на один проект, который уже исключен из числа приоритетных.

Глава регионального правительства также отметил, что руководство краевой Счетной палаты проявляет такое внимание лишь к лесной отрасли, не проявляя подобного внимания к другим сегментам экономики. Лапшин отметил, что вопросы в лесной отрасли существуют, но работа над их решением проводится.

Ранее Давыденко в интервью тележурналисту Андрею Караулову рассказала о хищениях в лесной отрасли и поступающих ей угрозах. Губернатор края Александр Усс назвал интервью "обескураживающим" и заявил, что дал поручению вице-губернатору Павлу Солодкину встретиться с Давыденко и выяснить, какие угрозы ей поступают, но по словам главы региона, председатель Счетной палаты не сообщила "ничего конкретного". Региональный главк МВД начал проверку по факту заявления о поступавших угрозах.