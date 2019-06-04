Красноярское Заксобрание не опубликует стенограмму сессии с обвинениями в адрес Караулова

КРАСНОЯРСК, 4 июня. /ТАСС/. Заксобрание Красноярского края не планирует публиковать стенограмму сессии с обвинениями в адрес тележурналиста Андрея Караулова, которые во вторник высказал первый вице-губернатор региона Сергей Пономаренко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краевого парламента.

На сессии краевого Заксобрания Пономаренко сообщил депутатам, что якобы перед выпуском своего сюжета Караулов предложил заплатить 2,4 млн рублей за то, чтобы передача, которая ему была заказана определенными политическими силами, не вышла в эфир. Вице-губернатор добавил, что позднее ему приходило сообщение от незнакомой "девушки Олеси", которая говорила, что представляет Караулова, и также просила деньги за невыход сюжета. Караулов сказал ТАСС, что слова Пономаренко являются клеветой, и как только он получит стенограмму выступления вице-губернатора, то обратится с заявлением в генеральную прокуратуру РФ. Позже тележурналист опубликовал заявление на имя генпрокурора на своей странице в Facebook.

"Стенограммы у нас не публикуются. <...> Никогда не публиковали, так уж повелось", - сообщили в Заксобрании, отметив, что документ может быть предоставлен по запросу.

В пресс-службе уточнили, что стенограмма каждого заседания сессии ведется, но ее расшифровка требует времени. "Пусть [Караулов] запрос шлет официальный. Будет рассмотрен в установленные законом сроки", - подчеркнули в пресс-службе. При этом на официальном сайте Заксобрания в пресс-релизе приведена цитата вице-губернатора.

Ранее председатель Счетной палаты края Татьяна Давыденко в интервью Караулову рассказала о хищениях в лесной отрасли и поступающих ей в связи с этим угрозах. Региональный главк МВД начал проверку по факту заявления об угрозах. Во вторник Давыденко выступила с докладом на сессии Заксобрания. Представители краевых властей не согласились со сделанными аудиторами выводами.