Банк "Открытие" примет участие в реализации инвестиционных проектов в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 6 июня. /ТАСС/. Банк "Открытие" и правительство Республики Бурятия подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщила в четверг пресс-службе регионального кабмина.

"6 июня в рамках ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Бурятии и банком "Открытие". Документ предусматривает активную совместную работу. Финансовая организация планирует принять финансовое участие в реализации крупных инвестиционных проектов в регионе в сфере тяжелой, пищевой и легкой промышленности, предприятий агропромышленного комплекса, транспортно-логистических и таможенных комплексов, медицины и крупных торговых центров в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия до 2035 года", - сообщили в пресс-службе.

По словам члена правления банка "Открытие" Александра Пахомова, главная задача в Бурятии - "стать в ближайшие годы ключевым звеном финансовой системы региона и уже в скором времени реализовать ряд важных и необходимых для региона проектов". Банк планирует принять участие в кредитовании строительных организаций, осуществляющих строительство многоквартирных жилых домов по "Программе по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья" на 2019-2021 годы. Рассматривается также возможность предоставления льготного ипотечного продукта "Военная ипотека" для заемщиков АО "Ипотечная корпорация Республики Бурятия". Кроме того, финансовая организация готова участвовать в льготных лизинговых программах по реновации парка коммунальной техники.

"Банк "Открытие" намерен в ближайшее время усилить свои позиции в регионе благодаря масштабной интеграции с Бинбанком (с 1 января 2019 года). В составе объединенной сети под единым брендом "Открытие" - два офиса продаж в Улан-Удэ с зоной Private Banking и центром малого и среднего бизнеса. Банк занимает в регионе 8 место по количеству отделений, парк банкоматов насчитывает 13 устройств, в торгово-сервисных предприятиях установлено 374 POS-терминала", - отметили в пресс-службе.

ПМЭФ-2019 проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.