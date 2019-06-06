Под Красноярском планируют начать производство зарядных станций для электромобилей

КРАСНОЯРСК, 6 июня. /ТАСС/. Компания "Электрикус" планирует изготовить первую опытную станцию для зарядки электротранспорта в 2019 году в Красноярском крае. Об этом в четверг сообщил ТАСС координатор общероссийской общественной организации "Деловая Россия" по Сибирскому федеральному округу Виктор Зубарев.

"В ближайшие месяцы ожидаем производство в Железногорске первой станции, которая будет тестироваться в городских условиях. Это опытно-промышленная установка, вслед за которой должно начаться серийное производство", - сказал Зубарев.

По его словам, через пять лет доля электро- и гибридного (топливно-электрического) транспорта в Красноярске может составить около 10% от общего количества автомобилей. "Стратегия развития Красноярска на период до 2030 года предполагает рост доли электротранспорта в общем парке общественного транспорта до 25%. Увеличится и доля частных электромобилей и гибридных машин. Думаю, что в перспективе речь идет о десятках тысяч таких машин, а значит, потребуются станции зарядки по всему Красноярску", - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, в России есть лишь несколько производителей электрозарядных станций, конкуренцию им могут составить производители из Белоруссии.

Железногорская станция зарядки предусматривает наличие двух пистолетов для быстрого заряда постоянным током по стандартам CHAdeMO или CCS Combo, обычной и евророзетки. Для инфраструктуры зарядных станций, объединенных в одну сеть, предполагается использовать программное обеспечение и новые разработки для осуществления контроля, мониторинга и регулирования напряжения и силы тока каждой станции.

Компания "Электрикус" основана в январе 2019 года и зарегистрирована на территории промышленного парка в Железногорске. Рассматривается вопрос о включении ее в число резидентов территории опережающего развития.