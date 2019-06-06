Алтайский край намерен использовать метод "альтернативной котельной" в Барнауле

БАРНАУЛ, 6 июня. /ТАСС/. ООО "Сибирская генерирующая компания" и правительство Алтайского края подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на ПМЭФ-2019, в рамках которого регион намерен использовать метод альтернативной котельной в Барнауле и других городах края, подписи под документом поставили губернатор края Виктор Томенко и генеральный директор компании Степан Солженицын.

В июле 2017 года был подписан федеральный закон об "альтернативной котельной". Новая модель предусматривает установление только предельного уровня цены на тепло для конечного потребителя, который будет использоваться как максимальный уровень цены на тепловую энергию, и гарантирует окупаемость вложений. Алтайский Рубцовск стал в 2019 году первым городом, где начал применяться метод такого ценообразования.

"Важно, что мы, попробовав новые методы ценообразования, метод "альтернативной котельной", <...> поняли, что эта модель работает эффективно. Мы будем оформлять решения - оно уже принято, по отнесению к ценовой зоне и столицы Алтайского края с населением почти 700 тысяч человек, а также ряда муниципалитетов, где есть существенные проблемы и есть понимание, как в среднесрочной перспективе их разрешить", - сказал Томенко.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона, цели нового соглашения - совместная реализация проектов и программ, направленных на развитие энергетической отрасли Алтайского края, привлечения инвестиций в экономику региона. Соглашение позволяет расширить географию работ СГК.

По данным пресс-службы правительства региона, за время действия прошлого соглашения между компанией и регионом, инвестиции СГК в систему теплоснабжения края составили порядка 2,1 млрд рублей. Только в сети Барнаула в течение 10 лет СГК планирует вложить порядка 6 млрд рублей. СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибирского федерального округа СГК занимает первое место по объему установленной тепловой мощности, холдинг работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской области, Хакасии и Туве.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.