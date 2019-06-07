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ПМЭФ-2019

Красноярский край и компания "ТВЭЛ" договорились о расширении сотрудничества

Дорожная карта предполагает сотрудничество в сфере изготовления деталей на Красноярском заводе цветных металлов и золота, возможное создание центра компетенций в области аддитивных технологий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Губернатор Красноярского края Александр Усс и президент компании "ТВЭЛ" Наталья Никипелова подписали дорожную карту по развитию сотрудничества. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы компании.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.

"В рамках Петербургского международного экономического форума президент АО "ТВЭЛ" Наталья Никипелова и губернатор Красноярского края Александр Усс подписали дорожную карту по развитию сотрудничества", - говорится в сообщении.

В частности, документ предполагает сотрудничество интегратора компании "РусАТ" (входит в состав "ТВЭЛ") и Красноярского завода цветных металлов и золота имени В. Н. Гулидова в сфере изготовления деталей методом трехмерной печати. Также планируется проработать возможность создания центра компетенций в области аддитивных технологий, изучить возможность применения накопителей энергии в изолированных энергосистемах края.

"Задача кратного роста выручки ТВЭЛ от неядерных направлений бизнеса, которую мы планируем решать путем широкой кооперации с научными учреждениями и производственными предприятиями регионов, позволит задействовать технологический и кадровый потенциал, производственные мощности топливной компании, а также будет способствовать созданию новых высокотехнологичных рабочих мест", - цитирует пресс-служба Никипелову.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
РоссияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский крайПМЭФ-2019
ПМЭФ-2019
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