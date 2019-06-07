Закон о введении института сити-менеджера в Иркутске планируется принять к осени

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Законопроект о введении в Иркутске института сити-менеджера может быть принят в окончательном чтении в новом парламентском сезоне, который начнется в сентябре. Об этом в пятницу в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол.

"Закон принят в первом чтении, рассмотрение его идет в установленные регламентом Законодательного собрания сроки. Как только все необходимые регламентные процедуры будут завершены, состоится второе чтение. Думаю, что, скорее всего, [законопроект] уйдет на сентябрь", - сказал Сокол.

Он отметил, что институт сити-менедежера показал свою эффективность в ряде крупных регионов. "Как мне кажется, во многих случаях в такой ситуации меньше возникает конфликтов между руководством области и руководством города. Чтобы город развивался, чтобы можно было привлекать инвесторов, а не отпугивать их, нужны нормальные конструктивные отношения между губернатором и мэром", - сказал Сокол.

25 апреля Заксобрание Иркутской области, большинство в котором принадлежит КПРФ, не приняло внесенный губернатором-коммунистом Сергеем Левченко законопроект о возвращении прямых выборов мэра в Иркутске и поддержало проект закона о введении в городе института сити-менеджера. Законодательная инициатива принадлежит депутату от КПРФ Андрею Андрееву и парламентарию от ЛДПР Дмитрию Тютрину. Они предложили назначать главу города по конкурсу.