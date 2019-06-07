Форум "Технопром" в Новосибирске посвятят связи науки с индустрией и внедрению разработок

НОВОСИБИРСК, 7 июня. /ТАСС/. Организаторы международного форума технологического развития "Технопром" в Новосибирске выбрали его темой формирование заказа для науки и внедрение научных разработок в производство, сообщил ТАСС губернатор области Андрей Травников на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы продолжим обсуждение краеугольной темы технологического развития, это проблема связи науки и индустрии, проблемы формирования заказа в адрес нашей академической науки и встречная проблема внедрения научных разработок в промышленность", - сказал губернатор.

Травников отметил, что приглашения на форум уже направлены участникам "Технопрома-2018". "Мы надеемся, что форум будет не менее представительным, чем год назад", - добавил он.

"Технопром" проводится в Новосибирске ежегодно, в этом году состоится в сентябре. В 2018 году площадки форума посетили более 7,8 тыс. человек. В числе организаторов - правительство РФ, власти Новосибирской области и Сибирское отделение Российской академии наук.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.