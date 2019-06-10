Незаконная перевозка нефтепродуктов принесла томскому предпринимателю 71 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 10 июня. /ТАСС/. Томский предприниматель перевозил газовый конденсат и сжиженные углеводороды без разрешительных документов, получив незаконную прибыль в размере 71 млн рублей, сообщается в понедельник на сайте управления на транспорте МВД по СФО.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство"). Максимальное наказание - лишение свободы на пять лет. Дело направлено в суд.

"Выявили факты незаконной перевозки стабильного газового конденсата и сжиженных углеводородов, относящихся к категории опасных грузов, без специальных разрешительных документов. Руководитель коммерческого предприятия арендовал у других собственников 45 грузовых судов, на которых в период навигации перевозил опасные грузы. Общая сумма прибыли, полученной от незаконной деятельности, составила 71 млн рублей", - говорится в сообщении.