Дело обвиняемого в халатности руководителя тушения пожара в "Зимней вишне" поступило в суд

КЕМЕРОВО, 10 июня. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности в отношении руководителя службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрея Бурсина, возбужденное по факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня", поступило в Заводский районный суд Кемерово, сообщается на официальном сайте суда.

"В Заводский районный суд г. Кемерово поступило уголовное дело в 141 томе по обвинению Бурсина А. С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ. Данное уголовное дело возбуждено по факту пожара, произошедшего 25 марта 2018 года в ТЦ "Зимняя вишня", - говорится в сообщении.

В результате пожара погибли 60 человек.

По версии следствия, Бурсин, действуя в нарушение требований федерального закона "О пожарной безопасности" и боевого устава подразделений пожарной охраны, не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте происшествия, а также проведение разведки надлежащим образом.

Сам Бурсин, который первым прибыл на место пожара, рассказывал в интервью ТАСС, что пожарные сразу поднялись на четвертый этаж, где уже было очень сильное задымление, ориентироваться было практически невозможно, на расстоянии вытянутой руки ничего не было видно. По его словам, работа осложнялась сложной планировкой и огромными размерами торгового центра. Свою вину Бурсин не признает.