Энергоснабжение алюминиевого завода "Русала" в Иркутской области восстановлено после сбоя

ИРКУТСК, 11 июня. /ТАСС/. Электроснабжение Братского алюминиевого завода (БрАЗ) "Русала" в Иркутской области восстановлено, предприятие работает в штатном режиме. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе предприятия.

О сбое сообщил во вторник Ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ. По его данным, произошел сброс нагрузки на 161 МВт.

"Была отключена в 07:58 (02:58 мск) серия корпусов № 8, то есть это корпуса 15 и 16. В 08:25 (03:25 мск) включили. Простой серии составил 27 минут. Сейчас никаких последствий для предприятия и персонала нет, все работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

Отключение произошло из-за повреждения линии электропередачи в 5 км от завода. Предположительно, причиной стали сильный дождь и гроза.

Братский алюминиевый завод производит не только алюминий, но и электротехническую катанку, слитки из сплавов и другую продукцию, которую поставляет в страны Европы, Азии, СНГ, Японию, США.