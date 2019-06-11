Власти Новосибирска почти втрое сократили план закупки общественного транспорта к МЧМ-2023

НОВОСИБИРСК, 11 июня. /ТАСС/. Власти Новосибирска планируют приобрести к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года около 420 автобусов, троллейбусов и трамваев, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе мэрии города. Таким образом, план закупок сокращен почти в три раза.

В октябре 2018 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть, выступая с докладом о развитии инженерно-транспортной инфраструктуры города в рамках подготовки к проведению чемпионата, заявлял о необходимости купить 1146 автобусов, троллейбусов и трамваев.

"Разрабатываемым перечнем основных мероприятий по подготовке проведения в городе Новосибирске молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году предполагается приобретение в период до 2022 года включительно на условиях софинансирования из бюджета Новосибирской области 280 автобусов городского типа (из них 94 единиц на замену имеющихся, 186 - на развитие маршрутной сети), 104 единицы троллейбусов с увеличенной дальностью автономного хода, позволяющей продлить существующие маршруты без дополнительного развития инфраструктуры, и 40 единиц трамваев, а также обновление имеющихся 60 единиц трамваев с большим сроком службы за счет выполнения им модернизации с заменой кузовов на новые и установкой современного энергоэффективного оборудования", - рассказали в пресс-службе.

В частности, на первом этапе планируется купить до 50 дизельных автобусов, в дальнейшем предполагается приобретать машины на газомоторном топливе.

Кроме того, как ожидают власти, маршрутная сеть общественного транспорта на левом берегу Оби будет оптимизирована путем передислокации части маршрутов городского общественного транспорта.

Матчи молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года будут проходить в Новосибирске на новой хоккейной арене, на строительство которое вместе с сопутствующей инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей. Часть этих средств пойдет на постройку станции метро "Спортивная", стоимость которой оценивается в 3,4 млрд рублей, обустройство набережной и прилегающей инфраструктуры.