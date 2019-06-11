Три школы Кузбасса будут обучать детей по совместным программам с РАН

КЕМЕРОВО, 11 июня. /ТАСС/. Три общеобразовательные школы Кузбасса получили статус опорных школ Российской академии наук и с нового учебного совместно с РАН будут обучать школьникам по углубленным научным программам, об этом журналистам во вторник сообщил начальник департамента и науки Кузбасса Артур Чепкасов.

"Сразу три кузбасских школы - Городской классический лицей города Кемерово, Лицей № 84 города Новокузнецка, Лицей № 20 города Междуреченска - получили статус опорных школ Российской академии наук. Это школы, которые будут готовить ребят по особым программам повышенной сложности, углубленного изучения предметов и будут реализовывать совместные программы с РАН и с ведущими вузами Кузбасса", - сказал Чепкасов.

Он пояснил, что к 1 сентября 2019 года школы будут переданы в ведение областного департамента образования, который будет курировать работу опорных школ в регионе. Уже ведется разработка образовательных программ, планируется, что кроме школьных педагогов с учащимися будут работать ученые, академики и доктора наук. В перспективе опорные школы РАН должны стать первой ступенью подготовки кадров для научно-образовательного центра "Кузбасс", считает Чепкасов.

"Для нас это важно, потому что Кузбасс [вошел] в число пяти [пилотных российских] регионов, где создаются научно-образовательные центры (НОЦ). Опорные школы Российской академии наук (РАН), я думаю, будут нам готовить ребят, которые в дальнейшем выберут для себя путь в науку, будут работать в нашем научно-образовательном центре", - сказал руководитель департамента.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения и РАН запустили проект по созданию опорных школ для академии. Состав участников экспериментальной программы был сформирован представителями РАН с учетом близости научных институтов, федеральных и национальных исследовательских университетов.