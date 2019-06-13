Бывшего мэра района в Иркутской области осудили за незаконное выделение земель

ИРКУТСК, 13 июня. /ТАСС/. Эхирит-Булагатский районный суд Иркутской области в четверг приговорил к трем годам лишения свободы бывшего мэра Ольхонского района Иркутской области Сергея Копылова по делу о незаконном распоряжении землей в границах Прибайкальского национального парка. Об этом сообщается на сайте суда.

"13 июня Эхирит-Булагатским районным судом Иркутской области рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего мэра Ольхонского районного муниципального образования. Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с 2013 по 2015 год Копылов подписал постановления о предоставлении земельных участков в границах Прибайкальского нацпарка в аренду, заключил с юридическими лицами и гражданином договоры аренды земельных участков и по акту приема-передачи передал участки в пользование строительной фирме, проводящей работы по реконструкции автодороги в Ольхонском районе. Кроме того, Копылов разрешил добывать грунт на территории национального парка, то есть проводить работы по изменению исторически сложившегося природного ландшафта. Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, строительная компания на тот момент была аффилирована с депутатом Законодательного собрания Иркутской области Алексеем Красноштановым. Сейчас он является депутатом Госдумы.

Распоряжаться землями национального парка Копылов не имел права, так как это федеральная собственность. В 2016 году сообщалось, что, по данным СК, действия чиновника повлекли экологический ущерб РФ в размере около 24 млн рублей. Копылова задержали в январе 2016 года, сначала он был отправлен под домашний арест, в марте меру пресечения изменили на денежный залог. Судебный процесс длился с июня 2018 года.

Площадь Прибайкальского национального парка составляет 417,3 тыс. га, он простирается на 470 км вдоль побережья Байкала. Он создан в 1986 году для сохранения уникального растительного и животного мира.