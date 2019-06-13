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В Туве начались раскопки крупнейшего кургана скифской эпохи

Захоронение является предположительно также самым ранним скифским памятником в этом регионе

КРАСНОЯРСК, 13 июня. /ТАСС/. Археологи начали раскопки на кургане Туннуг, крупнейшем в Сибири памятнике скифской эпохи. Об этом в четверг ТАСС сообщил старший научный сотрудник Института истории материальной культуры (ИИМК) Российской академии наук Тимур Садыков.

Курган Туннуг расположен в "Долине царей" в Уюкской котловине в Туве и датируется IX веком до нашей эры. Ученые предполагают, что захоронение является самым крупным и самым ранним скифским памятником в этом регионе. В 2018 году состоялся первый полевой сезон экспедиции Русского географического общества по исследованию кургана. Тогда специалисты изучали периферию Туннуга.

"Начали раскопки, начинаем копать, кроме периферийного пространства, сам курган. В этом году примерно 1/8 часть [кургана] будет раскопана. Я думаю, что по итогам этого года будем полностью представлять структуру, будут находки с самого кургана", - сказал собеседник агентства.

Благодаря тому, что часть кургана Туннуг, предположительно, находится в вечной мерзлоте, существует вероятность обнаружить под каменной насыпью памятника не только артефакты культуры, но и сохранившуюся органику.

Скифская культура в Сибири датируется первым тысячелетием до нашей эры. Считается, что она зародилась на территории Алтая и Тувы, откуда скифы начали продвижение на запад, достигнув в VIII веке до нашей эры Северного Причерноморья.

В расположенной на севере Тувы "Долине царей", названой так из-за большого количества курганов, были сделаны уникальные археологические находки. В кургане Аржаан-2 в первой половине 2000-х годов ученые нашли около 20 кг золотых изделий.

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