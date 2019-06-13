В мэрии Томска проходят обыски в связи с делом о фальсификации документов

ТОМСК, 13 июня. /ТАСС/. СУ СК РФ по Томской области на основании материалов регионального УФСБ возбудило уголовное дело по факту фальсификации доказательств, представленных городской администрацией в суде по гражданскому делу. В связи с возбуждением дела в мэрии Томска и Роспотребнадзоре Томской области проводятся обыски, сообщили журналистам в пресс-службе регионального СК.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области на основании материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, или его представителем"). В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся обыски в мэрии Томска и управлении Роспотребнадзора по Томской области, выполняются иные следственные действия", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2019 году при рассмотрении в Арбитражном суде Томской области искового заявления по гражданскому делу стороной ответчика были представлены в качества доказательства сфальсифицированные документы.

Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, ряд инвесторов обратился в Арбитражный суд с иском о том, что администрация города препятствует им в застройке жилого района на улице Мокрушина. Чиновники объяснили это соседством с площадкой на улице Мокрушина, 9, где располагаются склады "Томского пива", которые якобы являются "производством повышенного класса опасности" и что вокруг них действует 300 метровая санитарно - защитная зона, где запрещено строительство.

При этом фактически на складах и парковке большегрузного транспорта никакого производства не осуществляется и официальных сведений о наличии санитарно - защитной зоны вокруг земельного участка АО "Томское пиво" ни в Роспотребнадзоре ни в Росреестре не имеется вообще. Однако городские чиновники подготовили ряд фиктивных документов о том, что она существует, представив их в суде, сообщает источник.