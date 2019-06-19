"Россети Сибирь" отремонтирует в 2019 году почти 30 тыс. км ЛЭП

ТАСС, 19 июня. Компания "Россети Сибирь" (ранее - "МРСК Сибири") в рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего периода отремонтирует в регионах присутствия почти 30 тыс. км линий электропередачи (ЛЭП) и заменит более 26 тыс. опор. Как сообщили в среду ТАСС в пресс-службе компании, на эти цели будет направлено более 6 млрд рублей.

"Сложные погодные условия в сибирских регионах обязывают энергетиков проводить тщательную работу по подготовке энергосетевого комплекса к бесперебойному прохождению отопительного сезона. Всего планируется отремонтировать 26 тыс. 455 воздушных линий 35-110 кВ и 0,4-6(10) кВ, а также заменить 26 тыс. 767 опор ЛЭП. На эти цели, а также расчистку трасс и замену дефектных изоляторов "Россети Сибирь" предусмотрела 6 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

В компании отметили, что в 2018 году на ремонтную программу и техническое обслуживание сетей было направлено около 7 млрд рублей. За счет этого было отремонтировано 29,65 тыс. км линий электропередачи и заменено 37,2 тыс. опор. Собеседник агентства пояснил, что большее количество средств было выделено для выполнения внеплановых работ, направленных на повышение надежности энергоснабжения для проведения весной 2019 года в Красноярске Универсиады.

В этом году впервые в ремонтной программе будут задействованы беспилотные летательные аппараты, которые будут использоваться на Кузбассе для диагностики и обследования линий электропередачи. "Это помогает повысить оперативность и эффективность по сравнению классическими методами. <…> До октября планируется осмотреть 80 ЛЭП общей протяженностью более 700 км", - подчеркнули в компании.

В Хакасии, где просроченная дебиторская задолженность предприятий ЖКХ перед "Россети Сибирь" за электроэнергию составляет 550 млн рублей, энергетикам необходимо отремонтировать 390 км ЛЭП и более 300 трансформаторных подстанций, заменить более 1,7 тыс. опор. "Ситуация осложняется тем, что "Россети Сибирь" в первую очередь решает последствия банкротства предыдущего гарантирующего поставщика, поэтому ремонт в Хакасии выполняется за счет средств других филиалов "Россети Сибирь". Но регион будет готов к отопительному сезону несмотря на то, что текущие платежи от предприятий ЖКХ пока не поступили, но [они] ожидаются", - заверили в "Россети Сибирь".

Компания "Россети Сибирь" осуществляет распределение электроэнергии на территории Республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет около 1,75 млн кв. км.