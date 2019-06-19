В Иркутске экс-заместитель транспортного прокурора получил восемь лет колонии за взятку

ИРКУТСК, 19 июня. /ТАСС/. Суд в Иркутске в среду приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего заместителя транспортного прокурора Иркутской области Карапета Геворкяна, который обвинялся в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"По решению суда Карапет Геворкян, обвинявшийся в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), получил наказание в виде восьми лет лишения свободы с лишением классного чина советника юстиции. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

Проходивший по уголовному делу бывший начальник линейного отдела МВД на станции Иркутск - Пассажирский Григорий Прокофьев приговорен к десяти годам лишения свободы. Он также будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как сообщал ТАСС, Геворкян и Прокофьев были задержаны в феврале 2017 года. Они обвинялись в получении от руководителя коммерческой организации через посредника взятки в размере 20 млн рублей за беспрепятственное перемещение по территории обслуживания грузов железнодорожным транспортом.