В поликлиниках шахтерских городов Кузбасса создадут кабинеты профосмотров для горняков

КЕМЕРОВО, 21 июня. /ТАСС/. Власти Кузбасса, на территории которого работают более 150 крупных угольных предприятий, приняли решение создать на базе поликлиник в шахтерских городах Кузбасса амбулаторные участки для работников угольных предприятий. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе областного департамента охраны здоровья населения Кузбасса.

Сейчас работники угольных предприятий проходят профилактические осмотры на общих основаниях в поликлиниках по месту жительства, при этом контакт между амбулаториями и самими угольными предприятия не налажен.

"В регионе не теряет своей остроты проблема высокой смертности среди молодых мужчин трудоспособного возраста - работников угольных предприятий. Чтобы сохранить здоровье работников, на территориях, где есть угольные предприятия планируется воссоздать амбулаторные специализированные участки, они будут отвечать за диспансеризацию и лечение сотрудников угольных предприятий", - сказали в пресс-службе.

Для угольщиков в амбулаториях планируется составлять индивидуальные программы профилактики развития профессиональных заболеваний, в том числе и болезней системы кровообращения. "Должен появиться постоянно действующий механизм определения риска и профилактики болезней системы кровообращения, функционирующий за средства ОМС. Сохранением здоровья горняков должны заниматься медики, работодатели и сами рабочие", - пояснили в департаменте.

В ведомстве отметили, что к сентябрю специализированные медицинские участки для шахтеров будут организованы на двух первых пилотных площадках - в городской больнице крупнейшего шахтерского города региона Междуреченска и на базе Областного центра охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком. В перспективе такие шахтерские амбулатории появятся и в других поликлиниках Кузбасса.