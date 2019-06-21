Прокуратура проверяет красноярскую школу, где детям сняли отпечатки пальцев

КРАСНОЯРСК, 21 июня. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку информации о том, что у второклассников в школе № 16 в Минусинске (Красноярский край) заместитель директора по учебной части снимала отпечатки пальцев. Об этом ТАСС сообщила старший помощник прокурора Ольга Гайдук.

Информацию, о том, что детям снимали отпечатки пальцев в конце учебного года, сообщил минусинский телеканал "Тон" со ссылкой на мать одного из детей, - Екатерину Покидову. По словам женщины, заместитель директора снимала отпечатки пальцев у детей в своем кабинете.

"В минусинской межрайонной прокуратуре такое сообщение имеется. Проверка организована", - сообщила Гайдук.

Информация о результатах проверки будет известна на следующей неделе. Получить комментарии представителей школы и регионального министерства образования, получить пока не удалось.