Источник: в шести медорганизациях Томска прошли обыски

ТОМСК, 24 июня. /ТАСС/. Сотрудники СУ СКР по Томской области и регионального УФСБ провели обыски в шести медицинских организациях, сотрудники которых, по версии следствия, стали участниками картельного сговора и заработали при торгах на поставку медицинских изделий 1,3 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области раскрыло картельный сговор между шестью томскими компаниями (три из которых ликвидированы в 2018 году), заработавшими на госзакупках расходных медицинских материалов, медицинских инструментов, изделий медицинского назначения, медицинской техники, медицинского оборудования, медицинской мебели около 1,3 млрд рублей в период с 2014 по 2017 год. УФАС выяснило, что участники картеля использовали одну совокупность IP-адресов, телефонных номеров и адресов электронной почты, а десять человек одновременно являлись работниками нескольких организаций, входивших в состав картеля.

"Да, сотрудники СК и ФСБ провели обыски", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что обыски прошли в ООО "ТИС", ООО" Оптима", ООО "МК ТИС", ООО "ЦДМ", ООО "Мед-Альянс" и ООО "Интер-Мед" в ходе расследования возбужденного сотрудниками СУ СКР по Томской области уголовного дела по ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции").

По версии следствия, организации вступили в картельный сговор для создания видимости конкурентных торгов и обеспечения минимального снижения первоначальной цены госконтрактов на поставку медицинского оборудования. Следствие подозревает, что в сговоре также участвовали и сотрудники Томской областной клинической больницы, Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), Томского национального исследовательского медицинского центра РАН и администрации Томской области.