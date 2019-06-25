Важный транспортный узел для Томска, Новосибирска и Красноярска отремонтируют в 2019 году

ТОМСК, 25 июня. /ТАСС/. Областные власти заключили контракт на сумму 131 млн рублей для ремонта объездной дороги Томска - стратегически важного транспортного узла, который позволяет провозить товары из Новосибирской области в Красноярский край в обход Томска, сообщил во вторник ТАСС заместитель начальника департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Игорь Назаров.

"Сумма контракта (на ремонт объездной дороги Томска) - 131 млн рублей. Стратегическое значение северного обхода города Томска в том числе в обеспечении транспортной доступности автомобильной дороги Новосибирск - Томск - Мариинск в сторону Красноярского края. То есть весь транспорт, который может идти из Новосибирска в Мариинск или Красноярск, он не в город (Томск) заходит и не движется по центральным улицам, а есть возможность по северному обходу уйти на трассу Томск - Мариинск", - сказал Назаров.

Как сообщила в четверг журналистам пресс-служба областной администрации, ремонт объездной дороги Томска протяженностью 4,3 км проходит в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и завершится в 2019 году. На объекте задействована современная дорожно-строительная техника. Контроль качества выполненных работ заказчик - "Томскавтодор" - проводит с привлечением независимой лаборатории.

"В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" мы продолжаем ремонтировать самые проблемные и стратегически важные дороги региона. В план нацпроекта в 2019 году вошли 20 дорожных объектов общей протяженностью более 112 км. На их ремонт выделено более 2,5 млрд рублей, в том числе свыше 1,768 млрд рублей - федеральные средства", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Игоря Шатурного.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, до 85% к 2024 году.