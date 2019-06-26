Мотострелки в Туве усилили охрану границы в рамках внезапной проверки ЦВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Военнослужащие горной мотострелковой бригады, дислоцированной в Республике Тыва, в ходе внезапной проверки боеготовности усилили охрану прикрываемых участков государственной границы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО) в среду.

"Военнослужащие горной мотострелковой бригады, дислоцированной в Республике Тыва, провели на горном полигоне Кара-Хаак рекогносцировку маршрута выхода войск в целях усиления охраны прикрываемых участков государственной границы в рамках внезапной проверки боевой готовности войск и сил Центрального военного округа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в завершение проверки мотострелки Тувы проведут двусторонние ротно-тактические учения, в которых будут задействованы новейшие бронеавтомобили "Тайфун-К", которые проходят войсковые испытания на базе бригады.

Внезапная проверка боеготовности началась 24 июня в войсках и силах Центрального военного округа по решению верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина, она продлится до 28 июня. За это время войска примут участие в более чем 50 учениях, в том числе отработают задачи усиления охраны важных государственных и военных объектов, противовоздушной обороны, пресечения террористических угроз, уничтожения незаконных вооруженных формирований и других деструктивных военных сил.

Мероприятие направлено на оценку способности Вооруженных сил РФ обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера.