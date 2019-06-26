Почти 50 частных домов подтоплены под Иркутском

ИРКУТСК, 26 июня. /ТАСС/. Почти 50 частных жилых домов подтопило в двух населенных пунктах Тайшетского района Иркутской области из-за повышения уровня воды в реке Бирюса после сильных дождей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.

"В связи с повышением уровня воды в реке Бирюса на 13:00 (08:00 мск) в поселке Сереброво Тайшетского района подтоплено 23 жилых дома, в деревне Соляная - 25 жилых домов", - говорится в сообщении.

В домах затопило подполья, водой также покрыты полы в жилых помещениях. Всего в Сереброво 120 домов, в которых проживают 223 человека, в том числе 18 детей. В Соляной - 111 жилых домов, в которых проживают 484 человека, из них 107 детей. Информации о том, эвакуируются ли жители, пока нет, но пункт временного размещения подготовлен, спасатели и местные власти помогают населению перенести вещи и технику, чтобы уберечь их от воды.

В Тайшетский район из Иркутска вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с аэромобильной группировкой на борту. В населенном пункте Соляная подготовлена площадка для высадки спасателей специализированной пожарно-спасательной части МЧС России по Иркутской области.

Уровень воды в реке Бирюсе в районе гидрологического поста составил 447 см при критической отметке в 400 см. Уровень воды в реках Иркутской области стал повышаться на прошлой неделе, когда начались ливни.