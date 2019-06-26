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Красноярские власти просят временно передать региону НДПИ для многокомпонентных руд

По словам главы края Александра Усса, это нужно, чтобы компенсировать порядка 30 млрд рублей затрат на проведение Универсиады

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Власти Красноярского края обратились в Минфин РФ с просьбой временно передать региону право на взимание налога на добычу многокомпонентных руд с тем, чтобы компенсировать порядка 30 млрд рублей затрат на проведение Универсиады. Об этом на "Часе субъекта" в Совете Федерации заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

"У нас есть своя особенная специфическая причина - это подготовка Универсиады, которая стала для нас мощным стимулом развития, и мы благодарны всем, кто принимал решение по Красноярску. Но в то же время его исполнение потребовало за 5 лет вложения более 30 млрд собственных средств. Компенсацию понесенных затрат и восстановление финансовой ситуации могла бы обеспечить передача нам на несколько лет - на 3-5 лет - норматива зачисления по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для многокомпонентных руд. Вопрос этот в Минфине предварительно прорабатывался, и, как нам представляется, его решение вполне реально, поскольку руды такого плана есть только у нас, на наших северных территориях", - сказал он.

Бюджет региона, по словам Усса, составляет 280 млрд рублей. "За последние 5 лет более чем в полтора раза увеличились доходы и в 1,7 раза сократился бюджетный дефицит. Скажу откровенно, край не шикует, и в своих расходах мы очень скромны. Нам удалось стабилизировать государственный долг, но все же его размер остается значительным - более 100 млрд рублей", - добавил губернатор.

Универсиада проходила в Красноярске 2-12 марта 2019 года. В соревнованиях приняли участие спортсмены из более чем 50 стран мира.

Теги
РоссияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский край
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