Красноярские власти просят временно передать региону НДПИ для многокомпонентных руд

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Власти Красноярского края обратились в Минфин РФ с просьбой временно передать региону право на взимание налога на добычу многокомпонентных руд с тем, чтобы компенсировать порядка 30 млрд рублей затрат на проведение Универсиады. Об этом на "Часе субъекта" в Совете Федерации заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

"У нас есть своя особенная специфическая причина - это подготовка Универсиады, которая стала для нас мощным стимулом развития, и мы благодарны всем, кто принимал решение по Красноярску. Но в то же время его исполнение потребовало за 5 лет вложения более 30 млрд собственных средств. Компенсацию понесенных затрат и восстановление финансовой ситуации могла бы обеспечить передача нам на несколько лет - на 3-5 лет - норматива зачисления по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для многокомпонентных руд. Вопрос этот в Минфине предварительно прорабатывался, и, как нам представляется, его решение вполне реально, поскольку руды такого плана есть только у нас, на наших северных территориях", - сказал он.

Бюджет региона, по словам Усса, составляет 280 млрд рублей. "За последние 5 лет более чем в полтора раза увеличились доходы и в 1,7 раза сократился бюджетный дефицит. Скажу откровенно, край не шикует, и в своих расходах мы очень скромны. Нам удалось стабилизировать государственный долг, но все же его размер остается значительным - более 100 млрд рублей", - добавил губернатор.

Универсиада проходила в Красноярске 2-12 марта 2019 года. В соревнованиях приняли участие спортсмены из более чем 50 стран мира.