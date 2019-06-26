Режим ЧС ввели в двух населенных пунктах Иркутской области из-за паводка

ИРКУТСК, 26 июня. /ТАСС/. Муниципальные власти вели режимы чрезвычайной ситуации (ЧС) в городе Нижнеудинске и поселке Соляная Тайшетского района Иркутской области из-за угрозы подтопления в связи с повышением уровня воды в реках Уда и Бирюса. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"Режим ЧС введен в поселке Соляная Тайшетского района и городе Нижнеудинске в связи с резким подъемом воды в реках Бирюса и Уда и угрозой подтопления населенных пунктов. <…> Самая сложная ситуация прогнозируется в Нижнеудинске. По состоянию на 16:00 (11:00 мск) уровень воды в Уде составлял 375 см при критическом 320 см, было подтоплено девять приусадебных участков на пяти улицах", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в ближайшее время вода в Уде поднимется еще на 50-55 см, в зоне подтопления окажутся 16 улиц, на которых расположены 318 домов. Там проживают 795 человек, в том числе 315 детей. В среду в городе отключили водозаборы и электроснабжение.

В поселке Соляная, по данным на 14:30 (09:30 мск) было подтоплено 25 домов. При дальнейшем повышении воды в Бирюсе в зону подтопления могут попасть 63 дома, в которых живут 186 человек, включая 35 детей. К приему пострадавших готовы пункты временного размещения. На месте работают 67 спасателей. В поселке Сереброво Тайшетского района по состоянию на 14:30 (09:30 мск) было подтоплено 23 дома. Вода стояла в подпольях и на полу в помещениях. При наихудшем сценарии в зону подтопления может попасть 61 дом - 114 человек, в том числе 21 ребенок. Критический уровень воды в реке Бирюса в районе Соляной и Сереброво превышен на 72 см.

Ранее сообщалось, что в Нижнеудинске развернуто четыре пункта временного размещения, которые могут принять до 1 тыс. человек. В городе работает группировка спасателей. Если вода продолжит прибывать, в зоне подтопления окажутся приусадебные участки еще на девяти улицах. 25 июня из-за угрозы подтопления, возникшей после повышения уровня воды в реке Уда, в Нижнеудинском районе эвакуировали детский лагерь.

Уровень воды в реках Иркутской области стал повышаться на прошлой неделе, когда начались ливни. На среду и ближайшие два дня Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также прогнозирует сильные дожди.