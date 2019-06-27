Мэр Кемерова объяснил, почему в крупном микрорайоне города не могут построить детские сады

КЕМЕРОВО, 27 июня. /ТАСС/. Строительство двух новых детских садов в крупном микрорайоне Кемерова не ведется из-за проблем с земельными участками. Как сообщил в четверг глава города Илья Середюк жителям района, деньги на строительство детсадов были выделены в 2018 году из федерального бюджета.

С жителями микрорайона "Кемерово Сити", где построено около 30 многоэтажек и проживают порядка 10 тыс. человек, власти встречались весной 2018 года. С июля прошлого года здесь планировалось начать строительство двух детских садов по 200 мест каждый, для которых были разработаны проекты и выделены бюджетные средства. Сейчас в микрорайоне работает всего один детский сад на 150 мест, расположенный в многоквартирном доме. По словам жителей, около 2 тыс. детей приходится водить в детские сады других районов.

"Деньги под два детских сада утверждены, проблемы с началом строительства связаны с тем, что один из [частных жилых] домов [расположен на земельном участке под строительство детского сада], мы не смогли договориться о выкупе с собственниками. Нам ничего не оставалось, как в судебном порядке прекращать право собственности на жилье с последующем переселением", - рассказал Середюк о причинах, по которым откладываются сроки строительства одного из детских садов.

Он пояснил, что жители ветхого деревянного дома отказались менять место жительства. Судебное решение о принудительном переселении граждан из района перспективной застройки в настоящий момент получено, однако кемеровчане отказываются его исполнять. "В июне мы получили решение суда, что этот дом должен быть снесен, но до сих пор она (хозяйка - прим. ТАСС) его не освободила, мы не можем просто трактором его снести", - добавил мэр.

Строительство второго детского сада в микрорайоне также откладывается из-за аналогичных проблем с землей. На площадке под застройку расположены два частных жилых дома, собственники которых, по словам мэра, просят за выкуп земельных участков сумму, почти в 10 раз превышающую их рыночную стоимость. Для решения этого спора муниципалитет также обратился в суд.

Администрация города планирует 1 июля объявить конкурс и выбрать подрядчика для строительства двух детских садов, параллельно решив вопрос с освобождением площадок под строительство. По словам мэра, потенциальные застройщики готовы выполнить строительство детского сада в течение одного календарного года, чтобы ввести его в эксплуатацию к осени 2020 года. Ситуацию со строительством детских садов в микрорайоне взял под личный контроль губернатор региона Сергей Цивилев.