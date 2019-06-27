Меняйло: качественного изменения в сфере обращения с отходами в Сибири не произошло

НОВОСИБИРСК, 27 июня. /ТАСС/. Качественного изменения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионах Сибири не произошло, несмотря на выросшие тарифы, сообщил в четверг на совещании о реализации в Сибирском федеральном округе (СФО) госполитики в сфере обращения с ТКО полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

"Несмотря на выросшие тарифы, качественного изменения [в сфере вывоза ТКО] не произошло", - сказал Меняйло.

По его словам, во многих субъектах до сих пор не проработана схема вывоза отходов. Кроме того, многие жители жалуются на несвоевременный вывоз мусора. Меняйло отметил, что главной задачей станет отработка системы таким образом, чтобы населению стали заметны изменения.

Также, по его словам, необходимо наладить раздельный сбор мусора. В регионах Сибири образуется около 9 млрд тонн отходов в год, при этом только 7% от них отправляется на вторичную переработку.

В России 1 января стартовала реформа обращения с ТКО, в рамках которой ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным правительствами субъектов РФ по конкурсу. Ее должны были запустить все регионы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые воспользовались исключительной возможностью отсрочить переход на новую систему до 2022 года.