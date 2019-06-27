Мэрия Новокузнецка выплатит компенсации за нерасселение граждан из аварийного жилья

КЕМЕРОВО, 27 июня. /ТАСС/. Суд в Новокузнецке обязал мэрию города выплатить компенсацию морального вреда и выкупную стоимость жилья инвалидам, которых чиновники в течение двух лет не расселяли из аварийного дома. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Гражданское дело в суде стало рассматриваться после жалобы двух инвалидов Новокузнецка в прокуратуру. Их аварийный многоквартирный дом должны были снести и расселить еще в 2016 году. Собственникам муниципальные власти должны были предоставить новое жилье или выплатить равнозначное денежное возмещение на приобретение квартир. Мэрия в течение двух лет бездействовала.

"Центральный районный суд Новокузнецка удовлетворил требования прокурора: бездействие администрации в течение двух лет признано незаконным, на нее возложена обязанность компенсировать инвалидам моральный вред в размере 100 тыс. рублей, а также взыскана выкупная стоимость квартиры в размере 2,91 млн рублей", - рассказали в прокуратуре.

В ходе выяснения обстоятельств дела прокуратурой установлено, что сотрудники администрации города пытались принудительно выселить граждан из аварийного жилья. Дом отключали от ресурсоснабжения, в здании были демонтированы отопительные приборы. Чиновники предлагали инвалидам-колясочникам заселиться в квартиру на 8-м этаже в многоэтажке из маневренного фонда города. В итоге жильцы-инвалиды были вынуждены переехать к родственникам.

В апреле следователи регионального управления СК совместно с сотрудниками УФСБ провели обыски в управлении по учету и приватизации жилых помещений и в комитете жилищно-коммунального хозяйства Новокузнецка в рамках дела о мошенничестве с муниципальным имуществом в особо крупном размере. После обысков мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов уволил начальника управления по учету и приватизации жилых помещений администрации города.

В настоящий момент СУ СК РФ по Кемеровской области расследует три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), в которых фигурируют чиновники администрации Новокузнецка. В среду, 26 июня, прокуратура Кузбасса направила в региональный следственный комитет материалы проверки о новых выявленных фактах мошенничества с аварийным жильем. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, проверка в администрации Новокузнецка еще продолжается.