Около 70 детей эвакуировали из летнего лагеря в Иркутской области из-за угрозы подтопления

ИРКУТСК, 27 июня. /ТАСС/. Почти 70 детей эвакуировали из летнего лагеря в Зиминском районе Иркутской области из-за угрозы подтопления, говорится в четверг в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"67 детей эвакуированы из оздоровительного лагеря "Окинец" в Зиминском районе", - говорится в сообщении.

Всех детей забрали домой родители.

Это второй летний лагерь, откуда эвакуировали детей. 25 июня из-за угрозы подтопления был эвакуирован лагерь в Нижнеудинском районе. Иногородних детей разместили в школе-интернате №5 города Нижнеудинска, местные уехали домой.

В Иркутской области в результате обильных осадков вышли из берегов реки, сильнее всего от паводка пострадали Тайшетский и Нижнеудинский районы. В 12 населенных пунктах подтоплено более 700 жилых домов и приусадебных участков, перекрыты участки автомобильных дорог. В регионе введен режим ЧС. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие сутки дожди продолжатся.