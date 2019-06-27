Новосибирская область увеличит использование новых технологий при ремонте дорог до 80%

НОВОСИБИРСК, 27 июня. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют к 2024 году увеличить с 10% до 80% количество контрактов на ремонт дорог, которые предполагают использование новых технологий, такое увеличение предусмотрено нацпроектом "Безопасные и качественные автодороги", сообщил журналистам в четверг министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

"Внедряться технологии будут обязательно. У нас есть такой показатель, как доля контрактов с применением новых технологий. Мы должны до 2024 года дойти до 80% таких контрактов. В этом году этот показатель равен 10%", - сказал Костылевский.

Министр пояснил, что в процессе ремонта дорог подрядчики уже начали использовать новый щебеночно-мастичный асфальтобетон (ШМА-20), который отличается улучшенными сцепными качествами, позволяет уменьшить коррозию и продлить срок службы дороги, полимербитумы, долговечную дорожную разметку. При этом, как отметил министр, в ближайшее время будет утвержден публичный реестр новых технологий, которые можно будет использовать при ремонте дорог.

Покрытие из ШМА-20 уже применяется в Новосибирске на объектах, выполняемых по нацпроекту, например, на участке дороги в Октябрьском районе Новосибирска протяженностью почти 1,8 км, в городе Искитиме Новосибирской области на проспекте Юбилейный.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом из федерального бюджета будет направлено 440,9 млрд рублей.