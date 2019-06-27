Мэр Новосибирска в День города проведет экскурсию для делегаций из городов-побратимов

НОВОСИБИРСК, 27 июня. /ТАСС/. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть впервые в День города (его отмечают в последнее воскресенье июня) проведет экскурсию для делегаций из городов-побратимов, которых у Новосибирска 14. Об этом в четверг в пресс-центре ТАСС сообщила журналистам начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова.

"Мы в первый раз заводим новую традицию, так как у нас много городов-побратимов и много делегаций приезжают к нам в этот день. Новая традиция - когда мэр города Новосибирска проводит экскурсию по Михайловской набережной и рассказывает про историю Новосибирска такой, какой видит ее сам", - сказала Терешкова.

Она отметила, что помогать градоначальнику будут несколько гидов. По мнению Терешковой, такая экскурсия станет хорошим знаком гостеприимства.

"К нам приезжают делегации из городов-побратимов: из Тэджона (Республика Корея - прим. ТАСС) [во главе] с заммэром, у нас приезжает делегация из нашего побратима города Ош (Киргизия - прим. ТАСС), делегация из Севастополя", - сказала Терешкова.

Согласно данным мэрии, у Новосибирска четырнадцать городов-побратимов: Саппоро (Япония), Миннеаполис и Сент-Пол (США), Мяньян и Шэньян (КНР), Тэджон (Республика Корея), Тирасполь (Приднестровская Молдавская Республика), Варна (Болгария), Харьков (Украина), Минск (Республика Беларусь), Улан-Батор (Монголия), Ереван (Республика Армения), Ош (Киргизская республика) и Севастополь.

Основные мероприятия празднования Дня города пройдут в Новосибирске 29 и 30 июня. В программе утренняя зарядка с именитыми спортсменами города, авто-мото-шоу фестиваль, выездной керлинг-клуб "ПИНГВИН", детская развлекательная площадка "Пикник Главбуха", городской фестиваль молодежного творчества "ТехноART".