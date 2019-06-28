Участок федеральной автотрассы перекрыли в Иркутской области из-за паводка

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Федеральная трасса Р-255 "Сибирь" перекрыта в Иркутской области в районе города Нижнеудинска в связи с резким подъемом воды в реке и протоке на этом участке, говорится в сообщении федерального казенного учреждения Упрдор "Прибайкалье".

"В связи с резким подъемом воды в реке Уда и протоке Застрянка на участке от 1370 и 1371 километрами автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" в Иркутской области (город Нижнеудинск) организован перерыв в движении всего автотранспорта. Ограничение действует до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Автомобили направляют по объездному маршруту.

Уровень воды в реке Уда превышает критическую отметку на 180 см. В ночь на пятницу рабочие отсыпали скальным грунтом основания мостов, чтобы не допустить их разрушения. Накануне дорожники сделали насыпи, чтобы задержать выход воды на проезжую часть.

По данным МЧС России, в Иркутской области из-за проливных дождей в 19 населенных пунктах подтоплен 1801 жилой дом и 206 приусадебных участков с населением 4744 человека, в том числе 865 детей. Водой смыто девять автомобильных мостов. Из зоны ЧС эвакуированы 654 человека, из их 146 детей. Подготовлено 17 пунктов временного размещения вместимостью более 6,5 тыс. человек. В трех из них уже размещены 92 человека, остальные разместились у родственников и знакомых.