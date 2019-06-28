Более 200 звонков поступило на горячую линию МЧС в Иркутской области в связи с паводком

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Более 200 звонков поступило за сутки на горячую линию ГУ МЧС России по Иркутской области, открытую в связи с паводком. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Граждане уточняют информацию о местонахождении своих родственников, эвакуированных из зоны подтопления, адреса пунктов временного размещения, передают просьбы об оказании адресной помощи тем, кто отказался от эвакуации и находится в своих домах. Специалисты также предоставляют оперативную информацию о состоянии транспортного сообщения, о перекрытии трасс федерального и муниципального значения, озвучивают гидрометеорологический прогноз. Пострадавшим от паводка и их родным оказывают поддержку психологи", - цитируют в сообщении начальника регионального главка МЧС Валентина Нелюбова.

Телефон горячей линии 8-3952-399999.

По данным МЧС России, в Иркутской области из-за проливных дождей в 19 населенных пунктах подтоплен 1801 жилой дом и 206 приусадебных участков, на которых проживают 4744 человека, в том числе 865 детей. Водой смыто девять автомобильных мостов, из-за паводка перекрыт участок федеральной автотрассы Р-255 "Сибирь" в районе Нижнеудинска. Из зоны ЧС эвакуированы 654 человека, из их 146 детей. Подготовлено 17 пунктов временного размещения вместимостью более 6,5 тыс. человек. В трех из них уже размещены 92 человека, остальные разместились у родственников и знакомых.