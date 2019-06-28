За почти три дня в затопленных районах Прибайкалья выпало до 3,5 месячных норм осадков

"Начиная с 25 июня и включительно по 27 июня, то есть за два с небольшим дня на территории Тулунского, Нижнеудинского, Заларинского и Зиминского районов выпало от 1,5 до 3,5 месячных норм осадков. Это очень большое количество, от этого и такой паводок", - сказала Янькова.

По ее словам, сильные дожди больше характерны для июля. Осадки вызваны прохождением над территорией Иркутской области циклона. Янькова также сообщила, что в Нижнеудинском районе последний раз наводнение случалось в 1996 году, и его масштабы были меньше, чем сейчас. По прогнозу синоптиков, в пятницу в подтопленных районах еще могут пройти ливни с грозами, 29 июня погода начнет улучшаться.

Ситуация с транспортом

В пятницу из-за перекрытия участка федеральной трассы Р-255 "Сибирь" были отменены два междугородних автобусных рейса - из Иркутска в город Тайшет и в обратном направлении, сообщается на сайте иркутского автовокзала. На Восточно-Сибирской железной дороге в Тайшетском регионе в связи с паводком введен режим чрезвычайной ситуации, все службы приведены в режим повышенной готовности.

В Нижнеудинске подтоплена основная посадочная площадка, в пятницу она не принимает вертолеты. "У нас район аэропорта (посадочной площадки - прим. ТАСС) попал под затопление, сегодня там нет возможности приземляться вертолетам. Есть у нас вертолетная площадка в районе нефтеперекачивающей станции. Вертолеты отправляют туда", - сообщил ТАСС первый заместитель главы город Юрий Маскаев.

Это вертолеты, которые по понедельникам и пятницам выполняют рейсы между Нижнеудинском и Тофаларией - труднодоступной местностью в горах, где живут коренные малочисленные народы. Кроме того, на площадку в район нефтеперекачивающей станции отправлены вертолеты МЧС.

В Иркутской области из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на 07:00 (02:00 мск) 28 июня в 20 населенных пунктах подтоплено почти 2,4 тыс. жилых домов, 16 участков автомобильных дорог, 13 мостов. Из зоны бедствия эвакуированы свыше 800 человек. Два человека погибли, отказавшись от эвакуации.