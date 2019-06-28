Движение на трассе "Сибирь" в Иркутской области полностью открыто

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Движение на ранее перекрытом из-за паводка участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Иркутской области полностью открыто, сообщила в пятницу пресс-служба федерального казенного учреждения Упрдор "Прибайкалье".

"На закрытом участке трассы Р-255 "Сибирь" км 1370-1371 принято решении о полном возобновлении автомобильного движения через город Нижнеудинск", - говорится в сообщении.

В сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области отмечается, что работники дорожных служб и экипажи продолжают контролировать ситуацию на трассе.

Движение на участке федеральной автодороги перекрывалось в ночь на пятницу в районе города Нижнеудинска из-за подтопления.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на 07:00 (02:00 мск) 28 июня в 20 населенных пунктах подтоплено почти 2,4 тыс. жилых домов, 16 участков автомобильных дорог, 13 мостов. Из зоны бедствия эвакуированы свыше 800 человек. В Тулунском районе два человека погибли, отказавшись от эвакуации.