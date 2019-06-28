Более 200 домов подтоплены в иркутском Тулуне из-за паводка

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Более 200 жилых домов в городе Тулун Иркутской области оказались подтоплены в результате выхода из берегов реки Ия, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В городе подтоплено более 200 домов", - сказали в пресс-службе.

Проводится эвакуация, открыты пункты временного размещения населения.

Кроме того, в Тулуне закрыт для движения участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь" из-за угрозы затопления водой проезжей части, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.

"Движение по федеральной трассе в Тулуне закрыто в связи с паводковой ситуацией. Оно перекрыто в трех направлениях: Иркутск, Братск, Тайшет. 100% личного состава ГИБДД Тулуна работают на улицах города. Из Иркутска к ним в помощь прибыли экипажи спецроты ГИБДД. Полиция рекомендует отложить поездки ввиду отсутствия альтернативных путей проезда", - говорится в сообщении.

На сайте администрации Тулуна сообщается, что уровень воды в реке Ия, по данным на 18:00 (13:00 мск), превышает критический на 40 см, подтоплена автостанция, приостановлено движение общественного транспорта. В зоне затопления находится как минимум 20 улиц, открыты пункты временного пребывания населения, объявлена эвакуация. Всего в Тулуне проживают около 42 тыс. человек.

В ночь на пятницу также перекрывался участок трассы в районе города Нижнеудинска, на данный момент движение там возобновлено в связи со снижением уровня воды.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на 07:00 (02:00 мск) 28 июня в 20 населенных пунктах подтоплено почти 2,4 тыс. жилых домов, 16 участков автомобильных дорог, 13 мостов. Из зоны бедствия эвакуированы свыше 800 человек. В Тулунском районе два человека погибли - это 86-летний мужчина и восьмилетний мальчик.