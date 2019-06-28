Вызвавшие паводок дожди прекратятся в Иркутской области в понедельник

ТАСС, 28 июня. Дожди, вызвавшие сильный паводок в Иркутской области, где подтоплены почти три тысячи жилых домов, должны прекратиться в понедельник, сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос".

"Характер погоды определяет циклон, но он <…> постепенно утратит свое значение. Дожди сохранятся до утра воскресенья, при этом количество осадков может составит порядка 10 миллиметров. И далее в воскресенье дожди будут носить кратковременный характер, потеплеет до 26-28 градусов. В понедельник дожди полностью прекратятся", - сказал собеседник агентства.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на 18:00 (местного времени) 28 июня, в 27 населенных пунктах подтоплено почти 2,8 тыс. жилых домов, 16 участков автомобильных дорог, 13 мостов. В Тулунском районе погибли 86-летний мужчина и восьмилетний мальчик.