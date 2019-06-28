В Иркутской области из-за паводка эвакуировали деревню в Тулунском районе

ТАСС, 28 июня. Деревня Казакова в Тулунском районе Иркутской области, стоящая недалеко от города эвакуирована из-за паводка. В деревне проживало 149 человек, сообщили ТАСС в ЕДДС Тулунского района.

"В 17:00 (12:00 по мск) примерно была эвакуирована деревня Казакова. Она стоит прямо на речке, недалеко от города, шквал воды от города пошел, и ее зацепило. Половина жителей уехали еще вчера оттуда. Там около 149 человек проживали. Эвакуировали в пункт временного размещения в деревню Перфилово семь человек, остальные сами разъехались: кто по домам, кто в Тулун", - сказали в ЕДДС.

Частично эвакуирован и районный центр Тулун: подтоплено на данный момент около 200 домов, где проживают около 700 человек. В городе, по данным регионального ГУ МЧС, развернуты пять пунктов временного размещения для жителей подтопленных улиц. Они обеспечены всем необходимым, в том числе продуктами и лекарствами.

По информации ЕДДС, в настоящий момент в Тулунском районе ситуация стабилизировалась, вода остановилась.

На сайте администрации Тулуна сообщается, что уровень воды в реке Ия, по данным на 18:00 (13:00 мск), превышает критический на 40 см, подтоплена автостанция, приостановлено движение общественного транспорта. В зоне затопления расположены порядка 20 улиц, всего в Тулуне проживают около 42 тыс. человек.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на 07:00 (02:00 мск) 28 июня в 20-и населенных пунктах подтоплено почти 2,4 тыс. жилых домов, 16 участков автомобильных дорог, 13 мостов. Из зоны бедствия эвакуированы свыше 900 человек. В Тулунском районе два человека погибли - это 86-летний мужчина и восьмилетний мальчик.