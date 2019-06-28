Власти Иркутской области снабдят овощами на зиму жителей подтопленных иркутских поселков

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Минсельхоз Иркутской области окажет необходимую помощь жителям поселков Иркутской области, пострадавших от наводнения, в части заготовки овощей на зиму. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

"Первый заместитель губернатора - председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов сегодня побывал в пострадавшем от наводнения поселке Алыгджер <…>. Жители поселка рассказали, что водой повсеместно уничтожены огородные участки, люди остаются на зиму без овощей: картофеля и капусты. Председатель областного правительства сообщил, что вопрос будет решен через Министерство сельского хозяйства Иркутской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Болотов прибыл в поселок Алыгджер, расположенный в горной Тофаларии (Нижнеудинский район), вертолетом, на котором был доставлен гуманитарный груз - продукты, свежий хлеб, питьевая вода.

По информации пресс-службы, жители Алыгджера также попросили власти доставить в этот горный поселок технику, которая могла бы прочистить здесь русло реки Уда. Таким образом, при следующей большой воде урон поселку будет не таким разрушительным. "Руслан Болотов взял этот вопрос на контроль в рамках действующего режима чрезвычайной ситуации", - уточнили в пресс-службе.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на 18:00 (13:00 мск) 28 июня в 27 населенных пунктах подтоплено почти 2,8 тыс. жилых домов, 16 участков автомобильных дорог, 13 мостов. В изоляции оказались 18 населенных пунктов. Кроме того, почти 5 тыс. человек в Иркутской области из-за паводка остались без света. Ряд населенных пунктов эвакуированы, в том числе деревня Казакова Тулунского района и часть улиц в самом районном центре - городе Тулун.