В верховьях вышедших из берегов рек Иркутской области начал снижаться уровень воды

ИРКУТСК, 28 июня. /ТАСС/. Уровень воды в верховьях рек Ия, Уда и Бирюса, которые вышли из берегов в Иркутской области, начал снижаться, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"За последние шесть часов в верховьях рек Ия, Уда, Бирюса отмечается падение уровня воды в среднем на 37 см", - говорится в сообщении.

Уровень в реке Уда в подтопленном городе Нижнеудинске снизился на 40 см. Между тем в городе Тулун уровень воды в реке Ия продолжает повышаться, подтоплено почти 900 частных жилых домов и один многоквартирный, население эвакуируется.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на 18:00 (13:00 мск) 28 июня в 27 населенных пунктах подтоплено почти 2,8 тыс. жилых домов, 16 участков автомобильных дорог, 13 мостов. По данным ГУ МЧС, из зоны бедствия эвакуированы около 840 человек. Три человека числятся пропавшими без вести. Двое из них (86-летний мужчина и восьмилетний мальчик), по данным властей, погибли.