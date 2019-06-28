Власти иркутского Тулуна отключили электричество в подтопленной части города

ТАСС, 28 июня. Власти города Тулун Иркутской области, где в пятницу из-за паводка оказались подтоплены 887 жилых домов с населением 1771 человек, отключили электричество в подтопленных районах, сообщил ТАСС мэр города Юрий Карих.

В Тулуне из берегов вышла река Ия. Как следует из размещенного на сайте местной администрации видеосообщения, открыто два пункта временного размещения. В городе подтоплена автостанция, приостановлено движение общественного транспорта. Проходящий через Тулун участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь" закрыт из-за угрозы выхода воды на проезжую часть.

"У нас все те дома, которые издревле попадали [под паводок], - они все в воде. Это центр города, все те, кто у речки живет - в воде. Дамба не спасла, вода пошла выше уровня дамбы. Многоэтажный один только дом, там вода на первом этаже, остальные частные. Люди эвакуируются, лодки обеспечены, спасатели работают и волонтеры помогают спасать людей, которые на крышах сидят. По запасам воды пока хватает, утром будем смотреть. Электричество отключили, естественно, в центральной части", - сказал мэр.

Как сообщается на сайте администрации Тулунского района, благотворительный Фонд поддержки социального развития района начал сбор средств для оказания финансовой помощи пострадавшим от наводнения.

Паводок в Иркутской области начался из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на 18:00 (13:00 мск) 28 июня, в 27 населенных пунктах подтоплено почти 2,8 тыс. жилых домов, 16 участков автомобильных дорог, 13 мостов.